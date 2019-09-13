В Министерстве иностранных дел России возмущены циничным решением властей Праги о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В ведомстве сожалеют, что Чехия допустила подобное развитие событий.

В российском МИДе дали оценку решению властей Праги перенести памятник маршалу Советского Союза Коневу с его исторического места. Во внешнеполитическом ведомстве этот шаг считают нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, который был подписан более четверти века назад, передает телеканал "Россия 24".В Москве сожалеют, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не допустить такого развития событий. Также дипломаты выразили возмущение этим "циничным решением, которое способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях".В российском МИД пообещали, что эта выходка не останется без ответа и призвали власти чешской столицы одуматься."Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага-6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов. Глубоко сожалеем, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не допустить подобного развития событий. По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года. Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки". Российские оценки ситуации вокруг памятника Коневу в Праге руководству МИД Чехии изложил посол Российской Федерации в Чешской Республике Змеевский.Президент Чехии Милош Земан заявил ранее, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, павших при освобождении Чехословакии в 1945 году.