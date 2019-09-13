Знаменитый телеведущий Иван Ургант в рамках своей ежедневной вечерней программы высмеял Дмитрия Билана. Ранее певец выступил на концерте в Самаре в не совсем трезвом состоянии.

Знаменитый телеведущий Иван Ургант в рамках своей ежедневной вечерней программы высмеял Дмитрия Билана. Ранее певец выступил на концерте в Самаре в не совсем трезвом состоянии.Юморист, впрочем, не перегибал палку. Он не стал уточнять какие-то неприятные подробности или поливать артиста грязью. Вместо этого Иван, вместе со своим коллегой Дмитрием Хрусталевым, припомнили, какие еще необычные инциденты происходили в Самаре.Так, например, два комика вспомнили аналогичный инцидент с актером и телеведущим Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный артист сорвал спектакль "Не становись чужим" московского театра "Современник".Помимо того, что Ефремов забыл текст, так еще и на восклицания из зала, что его плохо слышно, заявил зрителю с матом, что тот может выйти на сцену и попробовать себя в амплуа актера. Да и в целом артист вел себя не совсем адекватно.Ведущие программы "Вечерний Ургант" осторожно, но едко подметили, что если такие инциденты происходят, почему-то, в Самаре, то, может быть, это просто с городом что-то не так? Ранее никто из знаменитостей не позволял себе выйти на сцену пьяным, Пятый канал."Подождите! Может, не эти люди виноваты. Все-таки раньше ни за Ефремовым, ни за Биланом такого не замечалось. Все дело в городе!", – посмеялся Иван.Кроме того, Ургант (разумеется, шутя) попросилГригория Лепса и группу "Иванушки International" временно не давать концерты в Поволжье. Он уточнил, что это может спровоцировать подобную реакцию "пьяного Билана".