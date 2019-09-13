Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у сотрудницы магазина денежные средства из кассы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.В ОМВД России по Обручевскому району обратился представитель сетевого продуктового магазина с заявлением о разбойном нападении. Мужчина рассказал, что рано утром на продавца-кассира на рабочем месте было совершено нападение. По словам заявителя, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у сотрудницы магазина денежные средства из кассы, но девушка начала кричать, и нападающий скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории столицы был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний приезжий.Следственным отделением ОМВД России по Обручевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56