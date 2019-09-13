Пиар-директор Анна Исаева прокомментировала шумиху вокруг Анастасии Заворотнюк. Она попросила уважать позицию артистки, которая, как говорят, борется с раком.

Пиар-директор Анна Исаева прокомментировала шумиху вокругАнастасии Заворотнюк. Она попросила уважать позицию артистки, которая, какговорят, борется с раком.Сеть лихорадит от тревожных новостей об АнастасииЗаворотнюк. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что звезда сериала "Мояпрекрасная няня" находится в реанимации одной из московских больниц. Якобыартистка в критическом состоянии – у нее начался отек мозга.Между тем представители знаменитости с журналистами общаются неохотно.Новости о госпитализации опровергают, однако других подробностей о состояниипредположительно не дают.Анна Исаева, которая много лет работала с ныне покойной певицейЮлией Началовой, прекрасно понимает пиар-директора звезды сериала. Она оправдываетколлегу, ведь еще недавно сама была на его месте и сильно настрадалась отобрывающих ее телефон журналистов."У нас была другая ситуация и нам никто не говорил, что этоугрожает жизни. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится Настя, но мнеочень жаль. Я не имею право судить о политике ее директоров. Могу сказать лишьто, что сижу в ужасе таком же, как и все", – сказала Анна Исаева.Напомним, ходят слухи, что у . По некоторым данным, онкологию у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли более года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.