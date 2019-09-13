Пиар-директор Анна Исаева прокомментировала шумиху вокруг
Анастасии Заворотнюк. Она попросила уважать позицию артистки, которая, как
говорят, борется с раком.
Пиар-директор Анна Исаева прокомментировала шумиху вокруг
Анастасии Заворотнюк. Она попросила уважать позицию артистки, которая, как
говорят, борется с раком.
Сеть лихорадит от тревожных новостей об Анастасии
Заворотнюк. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что звезда сериала "Моя
прекрасная няня" находится в реанимации одной из московских больниц. Якобы
артистка в критическом состоянии – у нее начался отек мозга.
Между тем представители знаменитости с журналистами общаются неохотно.
Новости о госпитализации опровергают, однако других подробностей о состоянии
предположительно не дают.
Анна Исаева, которая много лет работала с ныне покойной певицей
Юлией Началовой, прекрасно понимает пиар-директора звезды сериала. Она оправдывает
коллегу, ведь еще недавно сама была на его месте и сильно настрадалась от
обрывающих ее телефон журналистов.
"У нас была другая ситуация и нам никто не говорил, что это
угрожает жизни. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится Настя, но мне
очень жаль. Я не имею право судить о политике ее директоров. Могу сказать лишь
то, что сижу в ужасе таком же, как и все", – сказала Анна Исаева.
Напомним, ходят слухи, что у . По некоторым данным, онкологию у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли более года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.