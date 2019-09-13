В Брянске каток врезался в бетонный столб. Конструкция рухнула на проезжающую мимо легковушку, едва не убив ее водителя. За сутки до случившейся аварии местные жители опубликовали фотографии столба, демонстрирующие значительные его повреждения.

В Брянске каток задел бетонный столб. Конструкция рухнула на капот проезжающей мимо легковушки, едва не убив ее водителя.За сутки до случившейся аварии пользователи паблика "Типичный Брянск" выложили фотографии злополучного столба и подписали их: "Пока еще стою". Действительно, на опубликованных кадрах видно, что основание столба уже было значительно повреждено.Издание "Брянск Today" сообщило, что находившемуся в салоне автомобиля 40-летний мужчине невероятно повезло — стоило столбу упасть секундой позже, и он оборушился бы прямо на человека. Водитель не пострадал.