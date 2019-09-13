Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал очередным бредом появившуюся информацию о том, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста.

Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал "очередным бредом" появившуюся информацию о том, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста.Как передает РИА Новости, так Рыбак отреагировал на сообщение агентства городских новостей "Москва" сообщило, что ФНС заблокировала счета Киркорова в двух банках​​​.В августе в средствах массовой информации появилась информация о том, что музыкант внесен в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей. Тогда директор Киркорова также опроверг эти сообщения.