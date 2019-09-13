Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением IV Благотворительного театрального велозаезда «ТеатРалл» 14 сентября 2019 года с 10.00 часов до 13.00 часов будет ограничено движение транспорта по улице Каретный ряд от Садовой-Каретной улицы до Лихова переулка.Так же в рамках празднования 100-летия образования Цирка имени Ю. Никулина будет ограничено движение транспорта на Цветном бульваре в обоих направлениях с 15.00 часов до 18.00 часов.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81