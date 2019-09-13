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<a href="https://33live.ru/novosti/13-09-2019-ogromnye-i-stremnye-sobchak-rassekretila-samoe-sokrovennoe-v-den-svadby.html" target="_blank">Огромные и стремные: Собчак рассекретила самое сокровенное в день свадьбы</a> - Свадьба года, как утверждают некоторые репортеры, состоялась – Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Гламурная блондинка выставила напоказ главную ценность с этого события.