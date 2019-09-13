Жители района Беговой протестуют против создания приюта для бездомных по соседству с жилыми домами. Благотворительная организация Ночлежка из Петербурга уже пыталась открыть филиал в Савеловском районе, но встретилась с бурным сопротивлением местных активистов. Теперь заведение пытаются открыть уже на улице Правды.

Жители района Беговой протестуют против создания приюта для бездомных по соседству с жилыми домами. Благотворительная организация "Ночлежка" из Петербурга уже пыталась открыть филиал в Савеловском районе, но встретилась с бурным сопротивлением местных активистов. Теперь заведение пытаются открыть уже на улице Правды.- Есть прекрасный проект.- У себя дома, у себя, не у других людей! Дорогие жители, кто против бомжатника в районе Беговой — выходите!Новость об открытии приюта для бездомных на территории промзоны "Улица Правды" взбудоражила все соседние кварталы. Тысячи местных жителей выступили резко против такого сомнительного соседства.- Практически все люди, у которых нет дома в Москве, кто в принципе готов работать, кто не опустился, готов как-то барахтаться, могут найти себя в жизни, потому что в Москве полно работы. Те, кто остался на улице — это опустившиеся, спившиеся люди, которые наносят просто колоссальный вред и доставляют колоссальные неудобства жителям.Опасения жителей понятны: они боятся инфекций, в том числе туберкулеза, и роста преступности в районе. Причем многие узнали об открытии ночлежки совершенно случайно.- Мы съедем отсюда. Зачем нам это надо?Проект придумала петербургская благотворительная организация "Ночлежка". Ее социальные работники и юристы 30 лет помогают бездомным: восстанавливают документы, устраивают на работу, ищут родственников."Такие проекты всегда вызывают у части общества резкое отторжение. То же самое происходит, когда, например, собираются открывать хоспис, когда собираются открывать противотуберкулезный диспансер, — говорит директор благотворительной организации помощи бездомным "Ночлежка" Григорий Свердлин. — Естественно, мы будем искать компромисс. Иначе мы бы не проводили эту встречу".Приют планируют открыть в старом здании между Савеловским и Белорусским вокзалами. Руководство "Ночлежки" утверждает, что точка находится в промзоне, а значит, людям нечего бояться. Однако на карте видно: вокруг много жилых кварталов.- Это не промзона! К сожалению, представители организации вводят людей в заблуждение. По Генплану Москвы 2025 года весь комплекс идет под застройку. У нас там есть увеселительные заведения, жилые дома, детские сады, роддом, есть школы вокруг!В конце прошлого года "Ночлежка" собиралась открыть прачечную для бездомных в соседнем Савеловском районе. Однако местные жители и муниципальные депутаты тоже выступили категорически против.- В прошлом году я поддерживала своих соседей из Савеловского района. Я считаю, что подобные вещи не должны существовать в центре города вблизи со школами, детскими садами, поликлиниками!Через приют в Петербурге проходит в среднем 200 человек в год. По статистике, к нормальной жизни возвращается примерно половина.Представители "Ночлежки" не смогли убедить людей, что этот проект для них безопасен. Местные жители отступать не намерены.