Российский холдинг Bespoke Gun представил новейшую высокоточную винтовку под названием Фантом. Главными отличительными особенностями оружия стали уникальная конструкция затворной группы и необычный, запоминающийся дизайн ложа.
Российский холдинг Bespoke Gun представил новейшую высокоточную винтовку под названием "Фантом". Главными отличительными особенностями оружия стали уникальная конструкция затворной группы и необычный, запоминающийся дизайн ложа.
Зачем он нужен
Уже несколько лет против России введены санкции, которые коснулись и производителей оружия. Если раньше проблем с получением зарубежных материалов или даже целых готовых узлов не было, то теперь необходимо искать альтернативы иностранным деталям и технологиям. Потому и появилась идея создать оружие полностью отечественной разработки и производства. Им и стал «Фантом».
Долгий путь
Конструирование винтовки заняло несколько лет. Российские инженеры из Bespoke Gun провели масштабную, кропотливую работу. Изучили опыт зарубежных мастеров-оружейников: например, схему запирания ствола семейства британских винтовок AW, конструкцию посадочного места американского Remington и затвор финской TIKKA. Все это оружие – мировая классика, поясняют создатели. Не учитывать наработки таких признанных компаний было бы глупо.
Однако сложные задачи стояли не только на этапе проектирования. Еще одним серьезным вопросом стала поставка сырья нужного качества. В частности, подходящий металл был привезен из-за границы, так как отечественные производители таких марок не выпускают.
К бою готов
Итогом длительной работы стал компактный охотничий карабин "Фантом" длиной 985 миллиметров и массой менее 4 килограммов. В руках профессионального стрелка с индивидуально изготовленным патроном винтовка имеет точность близкую к 0,1 МОА. Это значит, что отклонение пули от центра мишени не превышает считанных миллиметров. Также стоит отметить мощный, тяжелый ствол длиной чуть более 406 миллиметров, затворную группу с тремя боевыми упорами, начальную скорость пули в 930 метров в секунду и эффективную дальность огня в 1 тысячу метров.
Но что точно привлечет внимание даже непрофессионала, так это уникальный, ни на что не похожий дизайн. Граненое ложе "Фантома", изготовленное из высококачественного карбона, придает необычный и брутальный внешний вид винтовке. Кроме того, полимер хорошо зарекомендовал себя во всех сферах, где требуется максимальная легкость и высокая прочность.
Важно, что создатели ложа, в число которых входили специалисты по биомеханике и эргономике, спроектировали карабин так, что стрелок не сможет держать его неправильно. Инженеры учли тот факт, что часто именно неправильный хват приводит к неточному выстрелу.
Высокое качество "Фантома" объясняется еще и практически полной ручной сборкой и строгим ОТК, внедренным на производстве. Все возможные допуски доведены до уровня микрон, утверждают создатели.
Только начало
Сразу после презентации "Фантома", компания Bespoke Gun анонсировала новую винтовку, которую покажут широкой публике в ближайший месяц. Речь идет уже не о карабине, а о дальнобойной, полноразмерной версии под названием "Фантом-Тактика".