Пьеса Ивана Вырыпаева Солнечная линия была написана в 2015 году и участвовала в фестивале молодой драматургии Любимовка. Позже она была поставлена на многих – от столичного Центра имени Мейерхольда до питерской Александринки – сценах, а спектакли номинировались на Золотую маску, но все равно вызывает возмущение у ханжей и пуритан. Премьера в Школе современной пьесы тоже обернулась скандалом.

Пьеса ИванаВырыпаева "Солнечная линия" была написана в 2015 году и участвовала в фестивале молодой драматургии "Любимовка". Позже она была поставленана многих – от столичного Центра имени Мейерхольда до питерской Александринки – сценах, а спектаклиноминировались на "Золотую маску", но все равно вызывает возмущение у ханжей ипуритан. Премьера в "Школе современной пьесы" тоже обернулась скандалом.Дело в том,что сочной матерщины здесь едва ли не больше, чем, собственно, литературного текста. В какой-томомент отборная площадная брань кажется нарочитой и не по делу, она затмеваетвсе, что говорят супруги Вернер и Барбара Солелайн. Вернее, они уже который часссорятся, выясняют отношения, высказывают взаимные претензии, делят имущество инерожденных детей. После семи лет брака у них наступил критический момент, когда оба не могут и не хотят слышать другдруга. Словесные баталии здесь оказываются лишь вершиной айсберга под названием"Паталогическая ненависть"Ненормативнаялексика, меж тем, на экране и сцене с 2014года запрещена поправкой к закону "О государственном языке РФ". Применениебрани, как говорит документ. недопустимо в любом общественном месте, в развлекательном учреждении. Причем законодательныеакты имеют отношение ко всем художественным произведениям – от классики досовременности. А нарушение грозит серьезными штрафами.В пояснении к этим нормам говорится, что вводятся они в целях защиты психики несовершеннолетнихи формирования здорового общества. Но вот насколько с этими задачами справляютсядраматург пьесы "Солнечная линия" Иван Вырыпаев и Алина Кушим – режиссерпоставленного по ней в "Школе современной пьесы" спектакля?Последняя,кстати, к матерщине, которую актеры произносит особенно громко и нарочито отчетливо (чего не скажешь об остальном тексте), словнонарочито на ней акцентируясь, добавила спектаклю и голубых оттенков, придумавгомосексуальную линию. Причем с довольно откровенными ласками и танцами. Вообще-топропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в нашей богохранимой стране Кодексом об административных правонарушенияхтоже запрещена. Но спектакль идет спометкой о возрастном цене...Руководительгосударственного театра Иосиф Райхельгауз, конечно, рискует, затеяв это неоднозначный проект молодых актеров и режиссера в рамках проекта "Кафедра". Ведь то, что Елена Мизулина и Виталий Милонов пока не обратили на негосвое внимание, – вопрос времени, наверное. Да и зрители не все понимают,почему и зачем это сделано – испытают стресс. Даже на премьере зал с возмущениемпокинула десятка два ревнителей традиционной нравственности.Хотяспектакль, в общем-то, получился любопытный. Режиссер распределил текст пьесына несколько пар, которые на сцене существует и сами по себе, и в единомансамбле. Два гомосексуалиста, семья богачей, пара статуса ниже среднего, пара,где возраст партнеров сильно отличается… В диалогах они искажают реальность, непонимают друг друга, ищут пути сближения и отталкиваются, словно однополярныемагниты. Но вот удастся ли им в итоге обрести покой и согласие? Кому-то изгероев постановки получится сделать это только после убийства себя и партнера,другие же так и останутся осколками прежде чего-то целого.Дом Солелайновна сцене реализован очень условно – унитаз, ванна, люстра, пианино. Но художникМария Савенкова тем самым помогает сконцентрироваться на эмоциях и переживанияхгероев, не отвлекаясь на внешний антураж. И маты к концу спектакля уже не режутслух – понимаешь, что в гневе и сердцах тоже говоришь не языком Тургенева и Цветаевой.А страсти, которые тут кипят, могут захлестнуть и любого из нас. От любви доненависти ведь, как известно, один шаг.