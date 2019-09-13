Отравление реки Кердь в Михайловском районе Рязанской области оценили в 4 миллиарда рублей. Ответчик - предприятие Биофармкомбинат, которое занималось сливом химвеществ.

Отравление реки Кердь в Михайловском районе Рязанской области оценили в 4 миллиарда рублей. Ответчик — предприятие "Биофармкомбинат", которое занималось сливом химвеществ. Как установлено судом, в результате загрязнения рыба в водоеме погибла. Об этом сообщает ГТРК "Ока".Еще в прошлом году первыми обратили внимание на проблему местные жители. Они и сообщили об изменении цвета воды и резком химическом запахе. Как выяснилось, загрязнено стоками оказалось 16 километров.Водоему нанесен ущерб почти в четыре миллиарда рублей. Правда, представители предприятия с такой оценкой Минприродопользования не согласны и называют другую цифру: 40 тысяч рублей. Как сообщается на сайте Арбитражного суда, решение еще можно обжаловать.