Журналистам удалось дозвониться до концертного директора звезды. Стас Христов процитировал Анастасию Заворотнюк.

Журналистам удалось дозвониться до концертного директора звезды.Стас Христов процитировал Анастасию Заворотнюк.Представитель знаменитости опроверг информацию о еегоспитализации. Ранее СМИ писали, что артистку доставили из Польши в московскийгоспиталь на вертолете в "неконтактном" состоянии.Сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк страшный диагноз –раз мозга. Якобы звезда прошла курс химио– и лучевой терапии, однако ее состояниеее только ухудшилось: опухоль дала метастазы в мозг и, согласно некоторым данным,в другие органы.Концертный директор актрисы долго отказывался давать какие-либокомментарии. Говорил, что не может связаться с Заворотнюк, на звонки исообщения она не отвечала – выключила телефон.Наконец знаменитость вышла на связь. "Я получилсообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации),которую я ей переслал. Она ответила: "Бред. Отстань!" – цитируетСтаса Христова РИА Новости.