Журналистам удалось дозвониться до концертного директора звезды.
Стас Христов процитировал Анастасию Заворотнюк.
Журналистам удалось дозвониться до концертного директора звезды.
Стас Христов процитировал Анастасию Заворотнюк.
Представитель знаменитости опроверг информацию о ее
госпитализации. Ранее СМИ писали, что артистку доставили из Польши в московский
госпиталь на вертолете в "неконтактном" состоянии.
Сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк страшный диагноз –
раз мозга. Якобы звезда прошла курс химио– и лучевой терапии, однако ее состояние
ее только ухудшилось: опухоль дала метастазы в мозг и, согласно некоторым данным,
в другие органы.
Концертный директор актрисы долго отказывался давать какие-либо
комментарии. Говорил, что не может связаться с Заворотнюк, на звонки и
сообщения она не отвечала – выключила телефон.
Наконец знаменитость вышла на связь. "Я получил
сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации),
которую я ей переслал. Она ответила: "Бред. Отстань!" – цитирует
Стаса Христова РИА Новости.