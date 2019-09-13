Нападающий Вашингтон Кэпиталз и сборной России Александр Овечкин назван самым популярным хоккеистом Национальной хоккейной лиги в соцсети Instagram. Аккаунт российского нападающего имеет 1,4 миллиона подписчиков.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин назван самым популярным хоккеистом Национальной хоккейной лиги в соцсети Instagram. Аккаунт российского нападающего имеет 1,4 миллиона подписчиков.Также в тройку наиболее популярных игроков НХЛ вошли Пи-Кей Суббан из "Нью-Джерси Девилз" (951 тысяча) и Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" (733 тысячи), сообщает Спортбокс.Ru. Четвертое место у еще одного российского хоккеиста Евгения Малкина, выступающего за "Питтсбург Пингвинз" – у него 696 тысяч подписчиков.Также в десятку лучших рейтинга вошли еще два россиянина – нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, на которого подписано 503 тысячи людей, и Илья Ковальчук из "Лос-Анджелес Кингз" (391 тысяча).Напомним, что накануне Овечкин также был признан "Спортсменом года", где он обошел в том числе бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.