Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.В частности, глава государства обязал правительство и Центробанк до 1 ноября проработать вопрос о реструктуризации кредиторской задолженности тех, кто пострадал в результате паводка.Также правительству поручено заложить в бюджет на 2020-2022 годы необходимые средства на восстановление жилья и инфраструктуры в этом регионе, подготовить план экономического развития пострадавших районов, предусмотреть меры поддержки малого и среднего бизнеса.Президент совершил очередную поездку в пострадавшую от наводнения Иркутскую область в начале сентября. Глава государства встретился с жителями города, спасателями, руководством региона и потребовал от чиновников оперативнее решать проблемы людей.