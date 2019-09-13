Разразился грандиозный скандал после того, как жена баскетболиста Яниса Тимма Сана выступила с критикой в адрес спортсмена, который, закрутив роман с Анной Седоковой, будто бы выгоняет ее и их маленького сына из дома. Певица прокомментировала шумиху.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-09-2019-plachushhie-roditeli-vynudili-sedokovu-sdelat-zayavlenie.html" target="_blank">Плачущие родители вынудили Седокову сделать заявление</a> - Разразился грандиозный скандал после того, как жена баскетболиста Яниса Тимма Сана выступила с критикой в адрес спортсмена, который, закрутив роман с Анной Седоковой, будто бы выгоняет ее и их маленького сына из дома. Певица прокомментировала шумиху.
[url=https://33live.ru/novosti/13-09-2019-plachushhie-roditeli-vynudili-sedokovu-sdelat-zayavlenie.html]Плачущие родители вынудили Седокову сделать заявление[/url] - Разразился грандиозный скандал после того, как жена баскетболиста Яниса Тимма Сана выступила с критикой в адрес спортсмена, который, закрутив роман с Анной Седоковой, будто бы выгоняет ее и их маленького сына из дома. Певица прокомментировала шумиху.