Артистка больше не появляется на рынке, где обычно покупала продукты. Местные продавцы давно не видели Анастасию Заворотнюк.

Артистка больше не появляется на рынке, где обычно покупалапродукты. Местные продавцы давно не видели Анастасию Заворотнюк.СМИ пишут, что артистка находится в реанимации одной изстоличных клиник в критическом состоянии. Представители Анастасии Заворотнюк этиновости опровергают, однако делают это так скупо, что им мало кто верит.Чтобы докопаться до правды, журналисты решили расспросить всех,кто хоть как-то контактировал с артисткой в последнее время. Например, ранее АнастасияЗаворотнюк регулярно ходила на рынок за продуктами. Местные продавцы, среди которых много ее поклонников, актрису отличнознали и всегда предлагали ей самый свежий товар.Однако, по словам торговцев, в последнее время они потерялиее из виду. Звезду не встречали уже несколько месяцев. Теперь за покупками приходит ее муж – фигурист Петр Чернышов.Как сообщает , Анастасия Заворотнюк всегдапоявлялась на рынке в хорошем настроении. Она была бодра и очень дружелюбна. Вее внешнем виде не было даже намека на проблемы со здоровьем.Отметим, что ранеесоседи звезды рассказывали, что артистка сильно изменилась внешне. Якобыпоправилась и потеряла свои роскошные волосы, из-за чеговынуждена покрывать голову платком.Напомним, ходят слухи, что .По некоторым данным, онкологию у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашлиболее года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рожденияих общей дочери Милы.