Артистка больше не появляется на рынке, где обычно покупала
продукты. Местные продавцы давно не видели Анастасию Заворотнюк.
Артистка больше не появляется на рынке, где обычно покупала
продукты. Местные продавцы давно не видели Анастасию Заворотнюк.
СМИ пишут, что артистка находится в реанимации одной из
столичных клиник в критическом состоянии. Представители Анастасии Заворотнюк эти
новости опровергают, однако делают это так скупо, что им мало кто верит.
Чтобы докопаться до правды, журналисты решили расспросить всех,
кто хоть как-то контактировал с артисткой в последнее время. Например, ранее Анастасия
Заворотнюк регулярно ходила на рынок за продуктами. Местные продавцы, среди которых много ее поклонников, актрису отлично
знали и всегда предлагали ей самый свежий товар.
Однако, по словам торговцев, в последнее время они потеряли
ее из виду. Звезду не встречали уже несколько месяцев. Теперь за покупками приходит ее муж – фигурист Петр Чернышов.
Как сообщает , Анастасия Заворотнюк всегда
появлялась на рынке в хорошем настроении. Она была бодра и очень дружелюбна. В
ее внешнем виде не было даже намека на проблемы со здоровьем.
Отметим, что ранее
соседи звезды рассказывали, что артистка сильно изменилась внешне. Якобы
поправилась и потеряла свои роскошные волосы, из-за чего
вынуждена покрывать голову платком.
Напомним, ходят слухи, что .
По некоторым данным, онкологию у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли
более года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения
их общей дочери Милы.