Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплату полицейских в 3-4 раза. По его словам, в Кремле считают заслуживающим внимание данное предложение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплату полицейских в 3-4 раза. По его словам, в Кремле считают заслуживающим внимание данное предложение.Дмитрий Песков отметил, что Герман Греф обладает изрядным опытом работы в правительстве, экспертных организациях, а также в таком "гиганте", как Сбербанк. Потому, по мнению пресс-секретаря, его точка зрения важна и принимается во внимание. "Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания", — отметил Песков.Глава Сбербанка в пятницу, 13 сентября, заявил, что полицейским можно повысить в 3-4 раза зарплату, при этом сократив численность сотрудников. "Они не нужны в таком количестве", — сообщил Греф, при этом он отметил, что можно уменьшить и число чиновников.