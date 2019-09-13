Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 13 сентября, был допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в пятницу, 13 сентября, допросили в Государственном бюро расследований. Он выступал в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей.Экс-глава Украины ранее проигнорировал четыре вызова на допрос. 13 сентября он все-таки пришел в Государственное бюро расследований.В ходе общения с журналистами пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова рассказала, что допрос касался прошедшего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает РИА Новости. Во время его проведения экс-глава Украины выразил мнение о том, что решение суда по делу об отмене национализации Приватбанка является незаконным и неправосудным.Ранее Иванова рассказала, что бывший украинский президент является свидетелем в трех уголовных делах, а фигурирует в тринадцати. Порошенко ранее уже приходил на допрос в Госбюро. На выходе из ведомства бывшего украинского президента пытались закидать яйцами.