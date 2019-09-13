13 сентября состоялось официальное бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. Экс-супруг телеведущей, Максим Виторган, так и не решился явиться на церемонию.

13 сентября состоялось официальное бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. Экс-супруг телеведущей, Максим Виторган, так и не решился явиться на церемонию.Бывший муж светской львицы отдал предпочтение рабочему процессу. Пока все гости кричали "Горько", наблюдая за страстными поцелуями новобрачных, Максим в поте лица трудился на съемочной площадке.Виторган опубликовал в Stories в своем Instagram-аккаунте печальную новость. "Сейчас на съемочной площадке реквизиторы потеряли мое игровое обручальное кольцо…Хохочу…", – поведал артист.Отметим, свадебное торжество Собчак и Богомолова состоялась в Музее Москвы. Сама регистрация прошла в Грибоедовском ЗАГСе, куда режиссер и журналистка прибыли на катафалке с надписью: "Пока смерть не разлучит нас".Для церемонии бракосочетания невеста выбрала полупрозрачное платье с декольте. Константин, в свою очередь, отказался от традиционного костюма и выбрал яркую рубашку с большим цветком.Влюбленные решили связать себя узами брака не только на земле, но и на небесах. Сразу после регистрации знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Светская львица сменила свое экстравагантное платье на скромное, длинное и закрытое, а голову и лицо прикрыла фатой.