Телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, отмечает свадьбу с режиссером Константином Богомоловым, прокомментировала ситуацию с катафалком, который заинтересовал ГИБДД. Автомобиль ехал с открытым багажником, что является нарушением.

Телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, отмечает свадьбу с режиссером Константином Богомоловым, прокомментировала ситуацию с катафалком, который заинтересовал ГИБДД. Автомобиль ехал с открытым багажником, что является нарушением.В своем Telegram-канале Собчак написала, что ГИБДД действительно "мучает" ее водителей насчет данного инцидента. Телеведущая объяснила, почему багажник был открыт: "Спойлер: потому что мы дышим!".Праздничное мероприятие в честь свадьбы Собчак и Богомолова состоится в Музее Москвы. Как сообщает "Московский комсомолец", со стороны Остоженки установлена стойка со списками гостей. Охранники на вопросы журналистов не отвечают и не рассказывают подробности мероприятия.PR-директор Музея Москвы Никита Сотников рассказал, что учреждение иногда сдает свои помещения в аренду для проведения корпоративных мероприятий, сообщает РИА Новости. Такая возможность предоставляется тем, кто приезжает дружественными компаниями, которые близки музею по духу.