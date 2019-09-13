Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды. Присутствующие на мероприятии отметили, что Меган Маркл заметно похудела.

Герцогиня Сассекская представила собственную коллекциюодежды. Присутствующие на мероприятии отметили, что Меган Маркл заметно похудела.Супруга принца Гарри вернулась в Лондон из США. Почти зразу герцогиняпреступила к работе. Накануне Меган Маркл презентовала капсульную коллекциюодежды Smart Works. Показ прошел в центре британской столицы.Гости собрались на крыше магазина John Lewis & Partners,который расположен в центре лондонской торговли – на Оксфорд-стрит. Для походана мероприятие Меган выбрала вещи из своей же коллекции. Маркл облачилась вклассическую рубашку белого цвета и черные брюки с высокой талией. Супруга принцаподобрала элегантные лодочки светло-коричневого оттенка.Примечательно, что Маркл надела украшения, которые когда-тоносила мать ее мужа – принцесса Диана. Она появилась с массивными золотымибраслетами, которые украшают темные камни.Присутствующие не могли не заметить, как похудела герцогиняСассекская. Меган Маркл, которая только четыре месяца назад стала мамой, кажется,начала приходить в форму.Невестка Елизаветы II работала над созданием нарядов совместнос несколькими известными брендами. Также сотрудничала с популярнымдизайнером и близкой подругой Мишей Нону.Для герцогини эта коллекция стала дебютной. Она состоитисключительно из одежды делового стиля. Часть денег от продажи этих вещей планирует перевести благотворительной организации Smart Works, котораяпомогает женщинам найти работу. С этим обществом супруга принца Гаррисотрудничает уже год.