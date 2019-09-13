12 сентября на Ковровском электромеханическом заводе прошло расширенное заседание Владимирского регионального совета Союза машиностроителей России

12 сентября на Ковровском электромеханическом заводе прошло расширенное заседание Владимирского регионального совета Союза машиностроителей России«Ковровский электромеханический завод» в преддверии дня машиностроителя посетила делегация представителей ООО «СоюзМаш России» во главе с членом бюро Центрального Совета, генеральным директором АО «НПК «Уралвагонзавод» Александром Валерьевичем Потаповым, а также Владимирской областной администрации. В ходе встречи участники познакомились с производственными мощностями «КЭМЗ», посетив цеха предприятия, и обсудили ряд вопросов по реализации государственного оборонного заказа и планы по диверсификации на АО «Ковровский электромеханический завод».Открыл заседание генеральный директор «КЭМЗ» Владимир Лебедев, с приветственным словом также выступил губернатор области Владимир Сипягин, подчеркнув важность поднятых на повестку вопросов, касающихся диверсификации производства, для развития 33 региона. Необходимость проведения подобных заседаний обозначил генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов, в своем выступлении он напомнил, что «СоюзМашРоссии» - одна из крупнейших организаций, объединяющая порядка 3 миллионов человек и обладающая хорошей возможностью выходить с предложениями, в том числе и законодательного характера. «Донести существующие на предприятиях проблемы по выполнению гособоронзаказа и плана диверсификации производства через рупор Союза машиностроителей России – наша реальная первостепенная задача», отметил Александр Валерьевич.В ходе заседания были заслушаны доклады, а по окончанию деловой встречи состоялось награждение отличившихся представителей регионального отделения грамотами и медалями СоюзМашРоссии за доблестный труд.