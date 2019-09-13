Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, актриса находится в реанимации одной из московских клиник и пребывает в тяжелом состоянии.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, актриса находится в реанимации одной из московских клиник и пребывает в тяжелом состоянии.Российский продюсер рассказал RT, что ему бы не хотелось в это верить. Пригожин отметил, что, если данная информация все-таки окажется правдой, они будут молить Всевышнего о том, чтобы Анастасия выкарабкалась из тяжелой ситуации, потому что ее очень любят.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк заболела раком мозга. Возникнуть он мог у нее после ЭКО и гормональной терапии, которые перенесла артистка в целях родить третьего ребенка.В настоящее время, по данным изданий, артистка в больнице и находится в тяжелом состоянии. Некоторые СМИ отмечают, что супруг Заворотнюк Петр Чернышев якобы отказался от участия в популярном телевизионном шоу, чтобы быть с женой.