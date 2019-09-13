На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба пригласил главу государства посетить Центр ядерной медицины в Ульяновской области.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба пригласил главу государства посетить Центр ядерной медицины в Ульяновской области, передает ТАСС."Было бы здорово, если бы вы поставили себе в план, и, начиная, условно говоря, с сентября-октября и дальше посмотреть центр самому", — сказал он."Хорошо", — ответил на это глава государства.Центр оборудован уникальным циклотроном бельгийского производства, усовершенствованным Институтом ядерной физики в подмосковной Дубне. Он стал единственным в РФ и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения.В центре оборудованы консультативная поликлиника, протонный центр, корпус радионуклидной терапии и круглосуточный стационар на 312 коек. Центр откроет свои двери для первых пациентов 20 сентября.