13.09.2019

2019-09-13 10:20:47

Расходы россиян резко выросли в августе

В августе 2019 года расходы россиян резко возросли. Об этом свидетельствует повышение Индекса покупательской активности, сообщает исследовательский холдинг .



Всего за месяц расходы жителей России увеличились на 4,9% даже несмотря на сезонно низкие цены на овощи. Аналитики считают, что россияне начали больше тратить из-за подготовки детей к школе.