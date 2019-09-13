Российский певец Сергей Лазарев взорвался после сообщений в СМИ о дорожной аварии. Негодованием артист поделился в своем микроблоге.

Российский певец Сергей Лазарев взорвался после сообщений в СМИ о дорожной аварии. Негодованием артист поделился в своем микроблоге.Сергей относится к словам с большой осторожностью. Многим ведь известно, что помимо основного значения у слова может быть и побочное. Похоже, звезда отечественной сцены как раз из тех, кто понимает силу смыслов особенно сильно.Мужчина разозлился, когда увидел в одном из сетевых изданий заголовок, что он якобы "разбился" в аварии. Сама статья содержала в себе рассказ о том, как Лазарев действительно уснул за рулем после напряженных гастролей, но тем не менее не пострадал и задумался над тем, чтобы завести водителя.Возмущением певец поделился в сториз на своей странице в социальной сети Instagram.Он выплеснул гнев на журналистов и подписал скриншот с материалом так: "Д....! Чтобы у вас язык отсох и отвалился за такие заголовки! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".Обычно Лазарев сам высказывается довольно осторожно и старается следить за своей речью. Того же он требует и от всех вокруг. Артист понимает, что каждое слово может нести позитивную или негативную энергетику, поэтому использует их силу с осторожностью.Так певец до последнего скрывал рождение сына. Мужчина уже позже рассказал в интервью журналистам, что боялся, как бы ненаглядного мальчика не сглазили. Да и вообще, мол, это личное дело. И в целом, понять Сергея можно.