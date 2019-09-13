По словам директора театра, виновница аварии готова содействовать

По словам директора театра, виновница аварии готова содействоватьДиректор Театра кукол во Владимире рассказала, что последствия аварии в которой пострадал фасад здания учреждения, устранят.Напомним, что в середине августа в него врезалась девушка на иномарке. Сумма ущерба составила 88 тысяч рублей.Договор на ремонт здания уже заключили. По словам директора театра, виновница аварии готова содействовать. Кстати, спустя несколько недель после первого ДТП, там же произошла еще одна. В результате него автомобиль помял ограждение перед входом в театр.