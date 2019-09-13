В Челябинске проходит Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях спортивных пар главными триумфаторами стали российские фигуристы, занявшие весь пьедестал почета по итогам короткой и произвольных программ.

В Челябинске проходит Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях спортивных пар главными триумфаторами стали российские фигуристы, занявшие весь пьедестал почета по итогам короткой и произвольных программ.Обладателями золотых медалей стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, результат которых составил 185,05 балла по сумме двух прокатов. Вторую строчку заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, набравшие 178,31 балла. А третья позиция — у Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова (171,88).Стоит также отметить, что и четвертое место осталось за фигуристами из России: его занял дуэт Станислава Вислобокова – Алексей Брюханов. В их активе 166,18 балла.