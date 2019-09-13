Недавно стало известно, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Эту актрису по праву можно назвать многогранной и разносторонней. За свою карьеру она предстала во всевозможных амплуа, и каждый раз ей удавалось тонко передать личность героини.

Недавно стало известно, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Эту актрису по праву можно назвать многогранной и разносторонней. За свою карьеру она предстала во всевозможных амплуа, и каждый раз ей удавалось тонко передать личность героини.Наибольшую популярность звезда получила после съемок в так полюбившемся многим сериале "Моя прекрасная няня". Там Анастасия сыграла главную роль.Удивительно, но Заворотнюк не гналась за местом в этой картине. Ей позвонили и пригласили на пробы, на которые она отправилась без особого энтузиазма. Неожиданно именно она в итоге стала лидером среди остальных кандидаток.Эта роль принесла ей всеобщую любовь и славу. Кроме того, за нее она получила первую серьезную награду – "Золотого Остапа", а затем и "ТЭФИ"."Когда меня утвердили на роль няни Вики, мне показалось, будто кто-то свыше схватил меня за руку и втолкнул в последний вагон уходящего поезда", – рассказывала знаменитость в одном из интервью.Позже актриса стала пробовать себя в других амплуа. Так, она снялась в боевике "Код апокалипсиса" режиссераВадима Шмелева. Там она предстала в роли специального агента российской разведки.В том же 2007 году, вышла веселая музыкальная комедия по мотивам старинных русских водевилей – "Шекспиру и не снилось". Помимо Анастасии в этом фильме снялись и другие актеры, сыгравшие главные роли в сериале "Моя прекрасная няня" – Борис Смолкин, Ольга Прокофьева и Сергей Жигунов.Спустя еще 5 лет артистка появилась на экранах в роли Веры Сергеевны в лирической комедии и мелодраме "Жених по объявлению". История опотерявшей веру в любовьженщине, которая в итоге ее, конечно, обрела.