В городе Энгельс Саратовской области муниципальные власти обратились с иском в суд, требуя демонтировать детскую площадку, установленную местными жителями.

Площадка была возведена на средства многодетной мамы – для детей установили качели, домик на дереве, несколько лавочек, оборудовали пешеходную дорожку и небольшой фонтан. Женщина объяснила, что и ее детям, и соседским негде играть, поэтому пусть лучше они проводят время на площадке, а не бегают рядом с автострадой.Но площадка не понравилась местным жителям: место для игр огорожено пластиковой сеткой, и некоторым придется идти в обход. Горожане пожаловались чиновникам, а те подали иск, в котором указали, что женщина самовольно захватила земельный участок.В районной администрации "Российской газете" заявили, что сносить площадку "никто не собирался", проблема в том, что она мешает проходу граждан.Судебный процесс сейчас приостановлен, поскольку проводятся экспертизы, назначенные по требованию районной администрацией.