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Несчастье в семье Анастасии Заворотнюк заставило ее молодого мужа, фигуриста Петра Чернышева принять волевое решение. Прославленный спортсмен уходит.

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