Несчастье в семье Анастасии Заворотнюк заставило ее молодого мужа, фигуриста Петра Чернышева принять волевое решение. Прославленный спортсмен уходит.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-09-2019-sdali-nervy-muzh-smertelno-bolnoj-zavorotnyuk-obyavil-ob-uxode.html" target="_blank">Сдали нервы: муж смертельно больной Заворотнюк объявил об уходе</a> - Несчастье в семье Анастасии Заворотнюк заставило ее молодого мужа, фигуриста Петра Чернышева принять волевое решение. Прославленный спортсмен уходит.
[url=https://33live.ru/novosti/13-09-2019-sdali-nervy-muzh-smertelno-bolnoj-zavorotnyuk-obyavil-ob-uxode.html]Сдали нервы: муж смертельно больной Заворотнюк объявил об уходе[/url] - Несчастье в семье Анастасии Заворотнюк заставило ее молодого мужа, фигуриста Петра Чернышева принять волевое решение. Прославленный спортсмен уходит.