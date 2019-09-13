В этом году день рождения гранд-отеля Жемчужина совпал с юбилеем прославленной фигуристки Ирины Родниной. Олимпийская чемпионка приехала в Сочи не одна, а с подругой и коллегой по Госдуме телеведущей Оксаной Пушкиной, диктором Владимиром Березиным и многими другими звездами. Корреспондент Дни.ру тоже отправился на Черноморское побережье.

В этом году день рождения гранд-отеля "Жемчужина" совпал с юбилеем прославленной фигуристки Ирины Родниной. Олимпийская чемпионка приехала в Сочи не одна, а с подругой и коллегой по Госдуме телеведущей Оксаной Пушкиной, диктором Владимиром Березиным и многими другими звездами. Корреспондент "Дни.ру" тоже отправился на Черноморское побережье.Празднование 70-летия Ирины Родниной растянулось аж до 5 утра, а поздравления все шли и шли. Финальным же аккордом стал вынос торта от друзей и "Жемчужины" – подарок до слез тронул спортсменку. Правда, от шампанского спортсменка отказалась. "Сколько можно! Сил уже нет!" – в шутку взмолилась она.С этим отелем у нее в жизни много связано. "Гостиницу построили в 1973 году, а я впервые оказалась тут в 75-м, – призналась Роднина в интервью "Дни.ру" – Тогда я вышла замуж за Сашей Зайцева (фигурист, партнер Родниной – Прим. ред.). И на следующий день после свадьбы я сказала: "Все, я больше не могу!" Просто любые праздники и поздравления меня утомляют. Мы взяли билет на самолет и прилетели в Сочи. Несмотря на то, что у нас не было брони, нас все-таки разместили и даже пустили поужинать –я ведь после свадьбы почти сутки ничего не ела".В этом году полноценного отдыха у Ирины Родниной не было. "До начала августа мы работали, потом у меня было всего три недели, которые я провела с семьей (у Родниной есть сын и дочь от разных браков, подрастает внучка - Прим. ред.). А потом снова начала принимать граждан с их заботами и проблемами. Но после первой же встречи с избирателями отдыха как и не было (смеется).Ирина Роднина и на курорте не сидела без дела – обсуждала проблемы детского спорта, участвовала в посадке оливкового дерева в память о бывавшем здесь Иосифе Кобзоне. "Люблю жизнь и радуюсь каждому дню", – поделилась она секретом бодрости и оптимизма.