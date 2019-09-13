Федеральное сетевое агентство ФРГ поддержало решение Европейского суда юстиции по OPAL. Таким образом, компании-оператору OPAL Gastransport GmbH запрещено участвовать в дополнительных аукционах на мощности газопровода.

Федеральное сетевое агентство ФРГ поддержало решение Европейского суда юстиции по OPAL.Таким образом, компании-оператору OPAL Gastransport GmbH запрещено участвовать в дополнительных аукционах на мощности газопровода. В особенности касается аукциона, который должен был состояться 16 сентября, передает ТАСС.Также в соответствии с вердиктом "Газпрому" запрещено поставлять газ по OPAL сверх мощностей, оговоренных судебным решением. Немецкий регулятор предупредил, что в случае нарушений на компанию будут налагаться штрафы.Между тем исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил РИА Новости, что вердикт Европейского союза является экономически неоправданным. Однако решение будет исполняться. "Думаю, просто нужно найти креативное решение, как это условие выполнять", — заявил Хармс.