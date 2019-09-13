Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25 лет. За эти годы лидер братской республики не раз делал громкие и скандальные заявления, а также попадал в неловкие ситуации. Журналисты припомнили Батьке события 2011 года, когда по всей стране шли массовые акции протеста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25 лет. За эти годы лидер братской республики не раз делал громкие и скандальные заявления, а также попадал в неловкие ситуации. Журналисты припомнили Батьке события 2011 года, когда по всей стране шли массовые акции протеста.В пятницу, 13 сентября, в США прошло традиционное вручениеШнобелевской премии – награды за самые сомнительные научные достижения. Поэтому поводу телеграм-канал "Расстрига" решил вспомнить, кто издеятелей стран бывшего СССР получал "Шнобелевку".Оказалось, что в 2013 году лауреатом скандальной премии сталАлександр Лукашенко. Получил он ее за очень странный и необычный запрет: в 2011году власти республики ввели табу на публичные хлопки в ладоши.Тогда по всей стране прокатились массовыеантиправительственные выступления. Их участники протестовали противэкономической политики Лукашенко и роста цен на продукты и товары первойнеобходимости на 30-50%. Акции протеста проходили по всей стране, в том числе вМинске.Протестующие избрали оригинальную тактику. Они не вступали встолкновения с полицией, не выкрикивали громкие антиправительственные лозунги.Люди молча собирались на улицах и площадях и аплодировали. Подобная активностьсильно нервировала и его окружение.Власти республики не нашли ничего лучше, чем запретитьпубличные аплодисменты через суд. Тех, кто продолжал хлопать в ладоши вобщественных местах, задерживала милиция. Доходило до абсурда: однажды суд вМинске приговорил к штрафу однорукого человека.Сейчас на улицах и площадях белорусских городоваплодисментов не слышно. Но расслабляться не стоит. В этом году встране пройдут парламентские выборы, в следующем – президентские. Не исключено,что они будут сопровождаться новыми акциями протеста.