Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25 лет. За эти годы лидер братской республики не раз делал громкие и скандальные заявления, а также попадал в неловкие ситуации. Журналисты припомнили Батьке события 2011 года, когда по всей стране шли массовые акции протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25 лет. За эти годы лидер братской республики не раз делал громкие и скандальные заявления, а также попадал в неловкие ситуации. Журналисты припомнили Батьке события 2011 года, когда по всей стране шли массовые акции протеста.
В пятницу, 13 сентября, в США прошло традиционное вручение
Шнобелевской премии – награды за самые сомнительные научные достижения. По
этому поводу телеграм-канал "Расстрига" решил вспомнить, кто из
деятелей стран бывшего СССР получал "Шнобелевку".
Оказалось, что в 2013 году лауреатом скандальной премии стал
Александр Лукашенко. Получил он ее за очень странный и необычный запрет: в 2011
году власти республики ввели табу на публичные хлопки в ладоши.
Тогда по всей стране прокатились массовые
антиправительственные выступления. Их участники протестовали против
экономической политики Лукашенко и роста цен на продукты и товары первой
необходимости на 30-50%. Акции протеста проходили по всей стране, в том числе в
Минске.
Протестующие избрали оригинальную тактику. Они не вступали в
столкновения с полицией, не выкрикивали громкие антиправительственные лозунги.
Люди молча собирались на улицах и площадях и аплодировали. Подобная активность
сильно нервировала и его окружение.
Власти республики не нашли ничего лучше, чем запретить
публичные аплодисменты через суд. Тех, кто продолжал хлопать в ладоши в
общественных местах, задерживала милиция. Доходило до абсурда: однажды суд в
Минске приговорил к штрафу однорукого человека.
Сейчас на улицах и площадях белорусских городов
аплодисментов не слышно. Но расслабляться не стоит. В этом году в
стране пройдут парламентские выборы, в следующем – президентские. Не исключено,
что они будут сопровождаться новыми акциями протеста.