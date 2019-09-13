Во Франции суд обязал компанию пожизненно выплачивать семье погибшего в командировке сотруднику компенсацию. Но есть один нюанс - работник железнодорожной фирмы скончался во время любовных утех с незнакомой ему женщиной.

Во Франции суд обязал компанию пожизненно выплачивать семье погибшего в командировке сотруднику компенсацию. Но есть один нюанс — работник железнодорожной фирмы скончался во время любовных утех с незнакомой ему женщиной.У мачо остановилось сердце. В итоге страховая компания признала инцидент несчастным случаем на производстве. Фирма пыталась обжаловать решение, но суд самого романтичного города мира был непреклонен — работодатель в ответе за сотрудника на протяжении всей командировки, и любовь не помеха служебному заданию.