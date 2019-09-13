Сегодня Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Правда, передвигаться по городу они решили на катафалке, да еще и не соблюдая технику безопасности.

Сегодня Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Правда, передвигаться по городу они решили на катафалке, да еще и не соблюдая технику безопасности.Недавно весь интернет гудел о предстоящей свадьбе Собчак и Богомолова. Ходили самые разные слухи, но теперь наконец молодые люди соединили свой союз брачными узами.Тем не менее, когда пара вышла из ЗАГСа, они предпочли отправиться эпатировать публику не только самим средством передвижения, но и способом. На кадрах, опубликованных в Телеграмм-канале Lshot хорошо видно, что дверь багажника открыта, а из нее торчат ноги новоявленных супругов.