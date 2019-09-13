Телесваха Роза Сябитова предостерегла режиссера Константина Богомолова от свадьбы с Ксенией Собчак. Ведущая считает, что такой брак не будет успешным.

Телесваха Роза Сябитова предостерегла режиссера Константина Богомолова от свадьбы с Ксенией Собчак. Ведущая считает, что такой брак не будет успешным.Скоропалительное решение скрепить свою союз осудила не только звезда программы "Давай поженимся". Уже пару месяцев по интернету гремит новость о свадьбе молодой пары, которая запланирована на 13 сентября, и общественность пытается "образумить" то скандальную журналистку, то ее не менее скандального жениха."Пусть Ксюша на меня не обижается, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже", – рассказала журналистам Сябитова. Она добавила, что изначально Собчак стоило дождаться, пока вырастет ее сын, Платон, и уже после этого устраивать свою судьбу.Тем не менее, Ксения и Константин никого, кажется, не собираются слушать. Богомолов не изменил своего решения даже после того, как получил по лицу от оскорбленного Виторгана. Видно, чувства молодых сильнее любых предрассудков.Отметим, что общественным мнением пара все-таки озаботилась. Ранее сообщалось, что их торжество обойдется по бюджету в несколько миллионов рублей. Кроме того, звездные жених с невестой намерены собрать у себя весь свет шоу-бизнеса.Тем не менее, ни чувства, ни поспешность молодых не тронули сердце телесвахи. Роза добавила, что все равно считает свадьбу Собчак и Богомолова сомнительным мероприятиемНовость дополняется