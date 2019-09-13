Женщина сообщила, что в ходе проведенной ревизии была выявлена недостача денежных средств...

Оперуполномоченные полиции ОМВД России по район Митино задержали мужчину, подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В полицию с заявлением обратился специалист службы безопасности одного из сетевых магазинов. Женщина сообщила, что в ходе проведенной ревизии была выявлена недостача денежных средств в размере около 800 тысяч рублей. Похищенные денежные средства находились в сейфе.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Пятницком шоссе задержали подозреваемого – 39-летнего жителя Московской области. Установлено, что мужчина работал директором данного магазина и, используя служебное положение, совершил противоправное деяние. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 199-59-56