Возле подъезда дома на Уральской улице к пожилой женщине сзади подошел неизвестный, выхватил из сумки кошелек с денежными средствами и скрылся с места происшествия...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в серии грабежей пенсионерок», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась 74-летняя пенсионерка с сообщением о грабеже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшая возвращалась домой из магазина. Возле подъезда ее дома на Уральской улице к ней сзади подошел неизвестный, выхватил из сумки кошелек с денежными средствами и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.Также полицейские установили причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73