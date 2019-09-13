Федеральная налоговая служба заблокировала личные счета певца Филиппа Кирокорова. Теперь артист временно не сможет получить свои сбережения в Сбербанке и СДМ-банке.

Федеральная налоговая служба заблокировала личные счета певца Филиппа Кирокорова. Теперь артист временно не сможет получить свои сбережения в "Сбербанке" и "СДМ-банке".У артиста накопилось порядка 20 штрафов за превышение скоростного режима на дороге и за проезд по обочине. Из-за этого, как ранее сообщалось в ряде СМИ, знаменитость занесли в черный списокФедеральной службы судебных приставов РФ, издание URA.ru.Впрочем, представитель певца Геннадий Рыбак рассказал журналистам, что впервые слышит о блокировке счетов Киркорова и информацией не располагает. Он рассказал, что вся эта история – не более, чем художественный вымысел ради инфоповода, а также добавил, что все штрафы давно оплачены.Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы", – поведал директор Филиппа в журналистам газеты"Вечерняя Москва".Мужчина назвал новость "журналистской уткой".Впрочем, ранее Информационное агентство "Москва" , что имеется даже соответствующий документ. В нем сказано, что у Киркорова действительно имеются проблемы с банками."Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующиерешения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", – говорится в документации.Напомним, что ранее певцу уже приходилось сталкиваться с долгами. Так звезда отечественной эстрады задолжал 82 тысячи рублей комбинату питания "Кремлевский". Пятый телеканал , что знаменитость не оплатит питание своего тех.персонала во время юбилейного концерта.Кроме того, в суд на Филиппа Бедросовича также подали строители. Он задолжал им около семи миллионов рублей за ремонт дома.