Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России. По его словам, главным аргументом является ядерное оружие, поскольку Киеву нечего противопоставить Москве в вопросах стратегического вооружения.

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России.По его словам, главным аргументом является ядерное оружие, поскольку Киеву нечего противопоставить Москве в вопросах стратегического вооружения. Турчинов отметил, что Украина ликвидировала ядерный арсенал на территории страны после развала СССР.По мнению экс-секретаря украинского СНБО, в данной ситуации для Украины единственным выходом может стать укрепление военного потенциала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Турчинова. Также в нем отмечается, что в России наступит время, когда проблемы страны будут значительно больше, чем на закате существования Советского Союза. "Мы освободим не только Крым", — заявил Александр Турчинов.Крым вернулся в состав России после событий 2014 гола, когда там был проведен референдум. 96,77 процентов избирателей республики, а также 95,6 процентов жителей Севастополя высказались положительно насчет воссоединения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.