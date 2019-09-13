В Судьбе человека Стас Костюшкин признается, что создавая знаменитый дуэт Чай вдвоем с Денисом Клявером они, прежде всего, мечтали не о славе, . а о том, чтобы девочки, которые их когда-то отвергли, поняли, что ошиблись. Однако вскоре оказалось, что большая первая любовь совсем не стоила того.

В "Судьбе человека" Стас Костюшкин признается, что создавая знаменитый дуэт "Чай вдвоем" с Денисом Клявером они, прежде всего, мечтали не о славе, . а о том, чтобы девочки, которые их когда-то отвергли, поняли, что ошиблись.Сам он на тот момент переживал сильные чувства к Марианне, которой добивался долгие годы.Он влюбился в нее, когда девочке было всего 13, а ему 16. Стас рассказывает, что честно ждал три года, но родители Марианны сочли, что он не слишком завидный жених – есть и получше.Спустя несколько лет они снова встретились, Марианна была уже замужем, но они поняли, что хотят быть вместе.Развод был непростым – муж Марианны выпрыгнул из окна и сломал ноги. Однако пара все-таки соединилась в супружеский союз. Просуществовал он, однако, недолго: соседи сообщили Стасу, что Марианна ему изменяет.Еще год музыкант пытался наладить отношения с ней, прощая все, однако однажды понял, что ему это больше не нужно: собрал чемодан и ушел.Вскоре в его жизни появилась Ольга, с которой Стас познакомился на кастинге танцовщиц для группы "Чай вдвоем".Отношения с ней, по признанию артиста, были бегством от первого брака. Жениться они поначалу не планировали, но когда Ольга забеременела, официально расписались.Но тут жизнь столкнула его с Юлей – девушкой, которая пришла танцовщицей в коллектив на место Ольги.Костюшкин признается, что влюбился с первого взгляда. Он честно пытался бороться с этим чувством, понимая, какую боль причиняет жене. Но любовь оказалась сильнее.Два года, признается Стас, он жил на две семьи, но когда Ольга узнала об этом, вопрос решился радикально – они развелись.С Юлей Стас вместе уже 15 лет, у них растут два сына. Юля во всем поддерживает мужа – даже предлагала продать квартиру, когда Костюшкин решился на сольную карьеру.Какие трудности пришлось пережить ему на этом пути? Сложно ли было отказаться от "Чая вдвоем"? Как Костюшкин узнал, что Денис Клявер – сын Ильи Олейникова, и какие отношения были с ним у Стаса? При каких обстоятельствах выручила музыканта машина Юрия Стоянова?Зачем мама Стаса пряталась от Михаила Жванецкого под прилавком, и общается ли он сейчас с Денисом Клявером?Об этом и не только Костюшкин рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".