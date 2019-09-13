В эти выходные москвичей ждет настоящий фестивальный марафон. На ВДНХ все желающие смогут прикоснуться к тайнам Востока, а на дизайн-заводе Флакон - попасть в объятия северной сказки.

В эти выходные москвичей ждет настоящий фестивальный марафон. На ВДНХ все желающие смогут прикоснуться к тайнам Востока, а на дизайн-заводе "Флакон" — попасть в объятия северной сказки.Необычная для ВДНХ атмосфера: восточные напевы, бои тайцзицюань и ушу. Уникальная возможность только в эти выходные побывать в Поднебесной, не выезжая из Москвы: здесь открывается национальный китайский фестиваль.Танцы льва и драконов, шоу китайских барабанщиков, уроки каллиграфии и чайные церемонии: фестивальные площадки разбросаны по всему парку. Не забудьте заглянуть на местную ярмарку, чтобы попробовать утку по-пекински и жареную лапшу, сделать смешные фотографии с десятками керамических панд, которые поселились возле Центральной арки.Перемещаемся с востока на север — и попадаем в Скандинавию. На дизайн-заводе "Флакон" завтра — фестиваль Финляндии. Гостей ждет погружение в сказку: северное сияние, муми-тролли и встреча с Йоулупукки — финским Дедом Морозом.Волшебная атмосфера — и на Нижнем Красногвардейском пруду. Каждый вечер с сегодняшнего дня и до воскресенья там будут запускать светящиеся фонарики, которые, согласно древней легенде, исполняют все желания. Невероятно красивая картина: водная гладь покроется сотнями бумажных лотосов.Если же днем, гуляя по городу, вы встретите акробатов, клоунов, жонглеров, иллюзионистов и пару слонов -не удивляйтесь. Бульвары Москвы в эти выходные превратятся в одну гигантскую цирковую арену, где с утра до вечера без перерыва будут идти представления. Главная площадка — Пушкинская площадь: там пройдет масштабный парад цирковых животных.Все краски осени — в "Аптекарском огороде". Гигантские тыквы, пряные травы, яблоки, а также экзотический урожай — например, водоросли с Белого моря, кокосовая пальма, драконовое дерево и бананы.В воскресенье — осенний велофестиваль: 24 километра неспешной велосипедной прогулки по центральным улицам и набережным Москвы. Начало — в 12:00 в "Лужниках". Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.