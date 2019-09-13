Руководители лондонского Тоттенхэма намерены переподписать действующий контракт полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, чтобы сохранить его у себя в клубе. Боссы шпор уже предложили ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

Руководители лондонского "Тоттенхэма" намерены переподписать действующий контракт полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, чтобы сохранить его у себя в клубе. Боссы "шпор" уже предложили ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.Эриксен получил предложение от "Тоттенхэма" сроком на пять лет и ежегодной зарплатой в 7,5 миллионов евро, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира. Впрочем, сам хавбек пока никак не отреагировал на поступившее предложение.Напомним, что в течение минувшего трансферного окна активный интерес в услугах датчанина проявляли "Манчестер Юнайтед" – главный претендент на хавбека, а также туринский "Ювентус", мадридские "Реал" и "Атлетико", французский "Пари Сен-Жермен" и миланский "Интер".