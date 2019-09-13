Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу турнира категории Челленджер – Lombardia Trophy, который проводится в итальянском Бергамо. По итогам проката россиянка получила от судей 73,66 балла.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу турнира категории "Челленджер" – Lombardia Trophy, который проводится в итальянском Бергамо. По итогам проката россиянка получила от судей 73,66 балла.На втором месте расположилась представительница Южной Кореи Ю Ен, набравшая по итогам своего выступления 70,47 балла. А замкнула тройку лучших еще одна российская фигуристка Анна Щербакова. Судейский корпус оценил ее прокат в 67,73 балла. Еще одна россиянка Софья Самодурова набрала 53,82 балла и занимает восьмую строчку.Произвольная программа фигуристок будет представлена в субботу, 14 сентября.