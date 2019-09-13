Говорят, состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается с каждой минутой. У актрисы начался отек мозга. рядом с ней неотлучно находится муж Петр Чернышев.

Говорят, состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается с каждой минутой. У актрисы начался отек мозга. рядом с ней неотлучно находится муж Петр Чернышев.На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк развился отек мозга, утверждает телеграм-канал Mash. Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации. Ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске четыре года назад. По всей видимости. речь идет о неоперабельной форме рака мозга.Источник утверждает, что заболевание у артистки выявили больше года назад. Последнее время она лечилась в Европе, поэтому, вероятно, актриса пропала с радаров отечественных журналистов. Впрочем, в настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в Москве. В столичную клинику актрису доставили из польской больницы. Рядом с ней постоянно находится муж, фигурист Петр Чернышев.