Уральский Эрмитаж строят в Екатеринбурге. Сейчас строительные работы по возведению культурно-просветительского центра находятся в активной фазе, сообщает ГТРК Урал. Его планируется пристроить к зданию Екатеринбургского музея изобразительных искусств на Вайнера.

Уральский "Эрмитаж" создадут в Екатеринбурге. Сейчас строительные работы по возведению культурно-просветительского центра находятся в активной фазе, сообщает ГТРК "Урал". Его планируется пристроить к зданию Екатеринбургского музея изобразительных искусств на Вайнера.Как рассказал представитель компании-застройщика Дмитрий Хватов, предстоит большой объем работ. Придется снести часть старых конструкций, часть — усилить и укрепить. В новом помещении смогут размещаться экспонаты одного из самых известных в мире музея.Во время ремонта в центральном корпусе строители уже обновили кровлю, провели ряд демонтажных работ, укрепили стены. Стройку обещают закончить весной будущего года. Но посетителей пустят только осенью. По словам заместителя гендиректора Государственного Эрмитажа Алексея Богданова, экспозицию в новом музейном комплексе можно будет обновлять дважды в год. Ведь в запасниках музея хранится богатейшая коллекция — вплоть до императорских костюмов.