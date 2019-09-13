Атмосфере российско-украинских отношений, помощник президента России Юрий Ушаков после обмена удерживаемыми лицами 7 сентября. Обмен - гуманитарная акция, добавил Ушаков. Но, по мнению помощника Путина, обмен имеет политическое звучание и будет способствовать установлению нормальных отношений между Россией и Украиной.

Атмосфере российско-украинских отношений, помощник президента России Юрий Ушаков после обмена удерживаемыми лицами 7 сентября. Обмен — гуманитарная акция, добавил Ушаков. Но, по мнению помощника Путина, обмен имеет политическое звучание и будет способствовать установлению нормальных отношений между Россией и Украиной.Кремль поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу нормандской четверки в Париже, сообщает "Интерфакс". На саммите предстоит обсудить шаги по активизации урегулирования кризиса на востоке Украины с новым украинским президентом Владимиром Зеленским. Что касается даты саммита, пояснил Юрий Ушаков, то она будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне советников.Помощник президента России по международным вопросам добавил, что представители Кремля готовы к поездке в Париж, но для этого надо решить несколько вопросов."Наше важное условие — предварительное согласование итогов саммита, тех результатов, которые будут представлены общественности и в последующем будут ориентиром для дальнейшего урегулирования этого кризиса", — пояснил Ушаков.При этом к этой работе должны подключиться главы МИД четырех стран. При этом с российской стороны добавили, что специалисты ведут активную работу, когда будет виден ее результат, одобренный лидерами стран, какие-то первый подвижки, тогда и стоит говорить о дате встречи.Шансов на проведение саммита в нормандском формате до 22 сентября точно нет, подчеркнул представитель Кремля. Но, по его мнению, если работа пойдет, то проведение октябрьского саммита исключать нельзя.Должны быть выполнены три важные предпосылки, которые при реализации, обеспечат успех встречи в верхах: урегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых "пилотных районах" — станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения, а также зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ. И эти договоренности не должны быть голословными, как в тех случаях, когда достигнутые договоренности не нравились Киеву, он отказывался их выполнять. В Кремле настаивают, что новый нормандский саммит должен завершиться железными договоренностями, зафиксированными на бумаге.