Фигурант заказал гашишное масло на территории одного из соседних государств.

10 сентября текущего года в результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с представителями Владимирской таможни, задержан 66-летний житель Александровского района. Мужчина подозревается в причастности к контрабанде наркотических средств.В ходе личного досмотра у фигуранта обнаружено и изъято почтовое отправление, внутри которого в пакетах с кофе находились шприцы с темным вязким веществом. Результатами проведенного в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Владимирской области исследования подтверждено, что шприцы были наполнены гашишным маслом. Общая масса наркотического средства превысила 10 граммов.Правоохранители установили, что запрещенные вещества несколько недель назад фигурант заказал на территории одного из соседних государств.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.